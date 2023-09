Stegi: Date mit Dilara und Face-Reveal bei "Edeltalk"?!

Erst postet Stegi ein Bild zusammen mit Dilara und jetzt wurde anscheinend kurz sein Gesicht bei einem Podcast gezeigt.

But first things first: Die Lovestory von Stegi und Dilara geht jetzt schon ziemlich lange. Jetzt haben sie sich am Wochenende das erste Mal getroffen. Wie er im Stream vorher verraten hat, war er ein bisschen aufgeregt. Auf X - früher Twitter - hat Stegi dann ein Foto von den beiden im Aufzug veröffentlicht:

Mundtot https://t.co/b0jE69LE0h

"Edeltalk": Wurde Stegis Face geleaked?

Der Streamer zeigt sein Gesicht eigentlich nicht in der Öffentlichkeit. Er war aber bei "Edeltalk" zu Gast, dem Podcast von Papaplatte und Reeze. Das Ganze wurde gefilmt und Stegis Gesicht verpixelt - anscheinend aber nicht so gut. Für einen kurzen Moment soll man sein Gesicht gesehen haben. Die Folge ist auf YouTube nicht mehr online. In seinem Stream hat Stegi über den vermeintlichen Leak gesprochen. Dass man sein Gesicht gesehen hat, bestätigt er nicht wirklich. Manche seiner Zuschauer glauben aber, dass es von ihm geplant war. Dazu sagt er ganz klar, dass er sein Face SO nicht das erste Mal zeigen möchte.

Wenn ich mich zeige, möchte ichs geil machen.

