Mehr Plätze in Rheinland-Pfalz: Hier sollen jetzt Geflüchtete untergebracht werden

Immer mehr Menschen fliehen nach Deutschland. In Rheinland-Pfalz werden deshalb die Erstaufnahmeeinrichtungen ausgebaut.

Es soll 600 neue Plätze geben. Die rheinland-pfälzische Landesregierung plant:

Eine neue Halle auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung in Kusel zu nutzen.

zu nutzen. Geflüchtete im ehemaligen Hotel Moselpark in Bernkastel-Kues unterzubringen.

Die zusätzlichen Plätze soll es ab Oktober geben. Erst vor wenigen Tagen hatte Integrationsministerin Katharina Binz angekündigt, dass es auch neue Aufnahmeplätze in einer Turnhalle auf dem Gelände der Aufnahmeeinrichtung Hermeskeil und im Hotel Eifelstern in Bitburg geben soll.

Aufnahme von Geflüchteten begrenzen: Innenministerin Faeser sagt Nein!

Flüchtende in Rheinland-Pfalz: Wie geht es weiter?

In Rheinland-Pfalz kommen derzeit pro Woche maximal 250 Menschen an, die in Landesaufnahmeeinrichtungen untergebracht werden müssen. Diese Zahl soll jetzt steigen. Aus einem Brief des Ministerium geht hervor, dass es bis Anfang November bis zu 400 Menschen werden könnten. Und: Danach könnte die Zahl auch noch weiter steigen.

Gerade wird viel über Geflüchtete und Migration diskutiert. Die Parteien in Deutschland haben dazu verschiedene Meinungen und Vorschläge: