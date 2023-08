Rihanna und ASAP Rocky: Zweites Kind offenbar da!

Bei der letzten Halbzeit-Show vom Super-Bowl verkündete Rihanna, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. Es ist ein...

...Junge! Der Kleine soll am 3. August in Los Angeles auf die Welt gekommen sein. Der Name des Babys ist noch nicht bekannt. Er soll aber mit "R" anfangen. Das hat das US-Magazin "TMZ" am Montag rausgehauen.

Vor knapp zwei Wochen hatten "Insider" bereits berichtet dass Rihanna und ASAP Rocky ihr zweites Kind bekommen haben sollen. Da hieß es allerdings noch, Baby Nummer zwei sei ein Mädchen. Im Mai 2022 hatten die beiden ihren ersten Sohn RZA bekommen.

Passende Fenty-Babykleidung zur Geburt

Rihannas Bekleidungslinie "Savage x Fenty" hat gerade eine neue Kollektion für Schwangerschafts- und Sportbekleidung auf den Markt gebracht. Gutes Timing 😋

Rihanna gilt als eine der reichsten Unternehmerinnen der Welt: