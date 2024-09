Du willst dich gesund ernähren? Das ist grundsätzlich gut aber übertreibe es dabei nicht. So erkennst du eine Störung.

Der Dawson's-Creek-Schauspieler Obi Ndefo ist vor kurzem an einem Herzinfarkt gestorben. Seine Schwester vermutet, dass sein Tod mit seiner roh-veganen Ernährung zu tun haben könnte. Wichtig: Bewiesen ist das nicht. Auf TikTok, Insta und co. wird das Thema Selbstoptimierung bei der Ernährung oft gepusht.

Selbstoptimierung: Ernährung kann zwanghaft werden

So ein Verhalten kann auch zwanghaft werden - Fachleute nennen das dann Orthorexie. Dabei definieren Betroffene oft selbst, was für sie gesund ist und was nicht.

Ernährungsexpertin Franziska Ehrenfeld aus der SWR-Wissenschaftsredaktion sagt, dass Studien darauf hindeuten, dass Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, eher zu Orthorexie neigen könnten als Fleischesser. Um das safe zu bestätigen, würden aber noch mehr Daten fehlen.

Sport- und Gesundheitspsychologin Jana Strahler sagt, dass es viele verschiedene Faktoren gibt, die eine zwanghafte Ernährung begünstigen können:

Es gibt beispielsweise auch die Vermutung, dass junge Menschen eher dazu neigen [...], weil sie stärker von Vorbildern und Körperbildern in den sozialen Medien beeinflusst werden.

Raw-Vegan ist nicht immer schlecht

Bei den Einschätzungen der Expertinnen geht es immer darum, was passiert, wenn du mit deiner Art der Ernährung übertreibst. Ernährungsmediziner Andreas Fritsche sagt, dass eine roh-vegane Ernährung grundsätzlich auch einige Vorteile hat:

Man isst keine Tiere und frische Lebensmittel sind immer besser als industriell hoch verarbeitete. Ich empfehle aber eine Mischkost.