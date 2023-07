Break-Up: Rosalía und Rauw Alejandro sind nicht mehr zusammen💔

Nach über drei Jahren ist es jetzt aus zwischen den beiden. Im März hatten sie die Verlobung bekannt gegeben.

Das "People Magazine" bestätigte die Trennung. Es heißt, die beiden hätten gemeinsam entschieden, die Beziehung und ihre Verlobung zu beenden. Trotzdem hätten sie noch viel Liebe und Respekt füreinander.

Rosalía: Tränen beim Festival in Paris

Videos auf Social Media lassen vermuten, dass die Trennung für Rosalía nicht einfach ist. In einem Video vom Wochenende beim "Lollapalooza" in Paris ist sie anscheinend weinend am Klavier zu sehen. Das kannst du dir hier ansehen:

#ROSALÍA se emociona mientras interpreta •HENTAÏ• en su último #MOTOCONCIERTO que ha dado lugar en #París 💔🇫🇷••#motomami #lollapalooza #francia pic.twitter.com/EI8AJS3Kgw

Im März noch Verlobung und gemeinsame Musik

Rosalía und Rauw waren nicht nur privat, sondern auch musikalisch zusammen unterwegs: Ihre gemeinsame EP hatten sie im März rausgebracht.

Mit ihrer Musik ist Rosalía weltweit erfolgreich: