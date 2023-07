Rust = gastfreundlichster Ort Deutschlands

Rust ist bekannt für den Europa-Park, aber offensichtlich auch für seine Gastfreundschaft. Das zeigt eine Verleihung.

Die Reiseplattform "Booking.com" vergibt jedes Jahr diese Auszeichnung an Städte und Regionen sowohl in Deutschland als auch weltweit. Rust hat es wieder auf Platz eins in Deutschland geschafft. Das teilte der Europa-Park mit. Wie kam es zu dieser Platzierung? Über 240 Millionen verifizierte Bewertungen bei "Booking.com" sind der Grund, heißt es weiter in der Pressemeldung.

Was sonst so im Europa-Park passiert ist:

Die neue "Miss Germany" wurde im Europa-Park gekürt:

Auch Knossi und Co. waren schon im Europa-Park für diese Horror-Gameshow: