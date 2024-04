Wenn der Mai anfängt, ändern sich einige Dinge. Alle, die in den Urlaub fliegen wollen, sollten noch vorher buchen.

Denn ab dem 1. Mai werden Flugreisen vermutlich teurer. Was noch alles im Mai wichtig wird - hier erfährst du es:

Fliegen wird wegen Ticketsteuer teurer

Die Airlines müssen pro Fluggast mehr Steuern zahlen. Die sogenannte Ticketsteuer ist je nach Flugstrecke und Zielort unterschiedlich hoch und wird auch unterschiedlich viel steigen. Die Erhöhungen könnten die Fluggesellschaften an ihre Passagiere weitergeben.

Mindestlohn in der Altenpflege steigt

Der Mindestlohn in der Altenpflege wird im Mai weiter angehoben:

Pflegehilfskräfte ➡️ 15,50 Euro

qualifizierte Pflegehilfskräfte ➡️16,50 Euro

Fachkräfte ➡️ 19,50 Euro

Bußgelder aus der Schweiz werden in Deutschland vollstreckt

Ab Mai werden Strafzettel aus dem Nachbarland auch in Deutschland vollstreckt. Das betrifft sowohl zu schnelles Fahren als auch Falschparken.

Geblitzt in der Schweiz? 📸 Strafe ignorieren geht nicht mehr

Neue Regeln beim ESC

Am 11. Mai ist der Eurovision Song Contest. Dieses Mal gibt es neue Regeln. Dabei geht es unter anderem um die Auftritte der sogenannten Big Five - wozu auch Deutschland gehört. Die werden auch in den beiden Halbfinalen auftreten. Sind aber trotzdem sicher im Finale. Außerdem werden die Telefon- und Onlineabstimmung direkt am Anfang der Show freigeschaltet.

Neue Regeln beim ESC! Hat Isaak jetzt bessere Chancen? 🎙️

So viele Feiertage gibt es im Mai

Und dann gibt es noch eine Good News: Im Mai gibt es mehr freie Tage als sonst, denn es gibt gleich vier Feiertage.

1. Mai : Tag der Arbeit

: Tag der Arbeit 9. Mai: Christi Himmelfahrt oder Vatertag

Christi Himmelfahrt oder Vatertag 20. Mai: Pfingstmontag

Pfingstmontag 30. Mai: Fronleichnam

Vor Kurzem ist das hier passiert: