"Salt Bae" muss fancy Restaurant in Manhattan schließen

Das ist der Grund: Nusret Gökçes "Salt Bae Burger" hat so schlechte Kritiken bekommen, dass der Laden jetzt zu macht.

Das Restaurant war nur drei Jahre lang geöffnet. Dort gab es teure Burger für rund 100 Dollar mit Goldflocken - in offenbar schlechter Qualität. Bei Gastrokritikern fiel "Salt Bae Burger" oft durch. Ein Kritiker hat das Restaurant sogar als schlechtestes in ganz New York bezeichnet. Der Laden ist aber nur eine Filiale von vielen von Nusret. Sein Hauptgeschäft ist seine Steakhouse-Kette. Viele Sportstars waren schon in seinen Restaurants - darunter auch Lionel Messi und der Fifa-Boss Gianni Infantino.

Das hat Nusret mit dem WM-Pokal gemacht: