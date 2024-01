Ex-VfB-Star: ER kommt zurück in die Bundesliga!

Sasa Kalajdzic spielte drei Jahre beim VfB Stuttgart. Jetzt wechselt er zu Eintracht Frankfurt.

Der Österreicher kickte bisher bei Wolverhampton in der englischen Premier League. Die Wanderers leihen den 26-Jährigen für die Rückrunde nach Frankfurt aus. Das haben die Clubs am Sonntag verkündet.

Eintracht Frankfurt ist happy über Kalajdzic-Deal

Auf der Homepage von Eintracht Frankfurt erklärt Sportboss Markus Krösche, warum die SGE von Kalajdzic überzeugt ist:

Er ist ein abschlussstarker Spieler mit einem guten Stellungs- und Kopfballspiel. Wir sind der festen Überzeugung, dass er uns aufgrund seiner Erfahrung sofort helfen kann.

Viele Tore für den VfB Stuttgart

Zwischen 2019 und 2022 lief Kalajdzic für den VfB auf. In drei Jahren machte er in 60 Spielen 24 Tore und bereitete zwölf Treffer vor. Eine starke Quote, die Wolverhampton auf den Stürmer aufmerksam machte, die ihn 2022 für rund 18 Millionen Euro nach England holten.

Hier siehst du, worauf sich Kalajdzic in Frankfurt freut:

Köln hat einen neuen Trainer: