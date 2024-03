"Bruder vallah nicht": Freiburg und Weißhaupt im VAR-Glück

Beim 1:0-Sieg des SC Freiburg im Achtelfinal-Hinspiel gegen West Ham ging es am Ende um die Frage: Handspiel oder nicht?

Freiburgs Noah Weißhaupt wurde der Ball in der 95. Minute aus kurzer Distanz im eigenen Strafraum an den Arm geschossen. Die Szene wurde durch den Videobeweis überprüft. Das ganze Freiburger Stadion und Weißhaupt mussten um den Heimsieg zittern. Das gab der 22-Jährige auch nach dem Spiel in einer Antwort auf einen Insta-Kommentar zu, die auf "X"geteilt wurde:

Am Ende konnten alle Freiburger aufatmen: Der spanische Schiedsrichter Hernandez zeigte nicht auf den Punkt. Das bedeutete den Heimsieg für Freiburg. Das Tor des Tages knipste am Donnerstagabend Michael Gregoritsch in der 81. Minute.

Das Rückspiel in London steigt schon nächste Woche. Anpfiff ist am Donnerstag um 18:45 Uhr.

