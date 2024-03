Verliert der DFB das nächste Top-Talent?! ⚽

Aleksandar Pavlovic ist DER Nachwuchsstar beim FC Bayern. Jetzt wird darum gefightet, für welches Land er mal spielt.

Der 19-Jährige ist bei den Bayern mittlerweile Stammspieler im Mittelfeld. Sowohl der DFB als auch Serbiens Verband wollen, dass er für ihre Nationalmannschaft spielt. Dem DFB droht der nächste krasse Verlust: Schon Kenan Yıldız und Can Uzun hatten sich für die Türkei statt Deutschland entschieden.

💡 Nice to Know: Weil Aleksandar Pavlovic die deutsche und die serbische Staatsbürgerschaft hat, kann er sich aussuchen, für welches Land er spielt!

Vertreter der serbischen Nationalmannschaft waren Anfang März in München.

Es soll "intensive Gespräche" mit dem 19-Jährigen und seiner Familie gegeben haben.

Der Plan: Pavlovic soll schon im März gegen Russland und Zypern in die serbische Nationalmannschaft berufen werden.

Aber: Angeblich will sich Pavlovic erst nach der EM in Deutschland für ein Land entscheiden.

Wie geht es weiter?

Der DFB will den 19-Jährigen im März für die EM-Qualifikationsspiele der U21 gegen Kosovo und Israel nominieren. Der DFB wird hart um ihn kämpfen müssen - der Teamdirektor der serbischen Nationalmannschaft hat angekündigt, dass er safe an dem Top-Talent dran bleiben will:

"Wir werden in Kontakt bleiben [...] und hoffen, dass er ab Herbst das Trikot Serbiens tragen wird."

In diesem Ausschnitt kannst du dir mehr über Aleksandar Pavlovic anschauen:

