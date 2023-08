Vincent Keymer ist erst 18 Jahre alt und hat gerade einen Weltmeister geschlagen. Eine Sensation, sagen Schachexperten.

Eiskalt nutzte der Mainzer Keymer einen Fehler seines Gegners Magnus Carlsen aus. Der Norweger ist erster in der Weltrangliste. Das hat den 18-Jährigen offensichtlich nicht beeindruckt. Beim Schach-World Cup in Aserbaidschan musste Carlsen nach 58 Zügen aufgeben.

Das Schach-Magazin "Chess.com" schreibt von einer Sensation. Das Nachwuchstalent Keymer hat jetzt die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Dafür reicht ihm im nächsten Match ein Unentschieden.

🇩🇪 Keymer 1 - 0 Carlsen 🇳🇴💪 Vincent Keymer hat die wohl größte Sensation im deutschen Schachsport in den letzten 100 Jahren vollbracht und die erste Partie gegen den wohl besten Schachspieler der Geschichte gewonnen! 👏Rückspiel morgen um 13 Uhr:➡️ https://t.co/8w3gmxkccv pic.twitter.com/4CvUM9YgcM

Keymers stürmt an die Schach-Spitze

Vincent Keymer kommt ursprünglich aus Mainz, tritt aber in der Bundesliga für Baden-Baden an. Vor einem halben Jahr hat er das erste Mal gegen den Norweger Carlsen gespielt und nur knapp verloren. Der World Cup in Aserbaidschan ist einer der stärksten und wichtigsten Wettbewerbe im internationalen Schach. Mit seinem Sieg hat Keymer endgültig den Sprung in die Schach-Elite geschafft.

Welchen Fehler Carlsen im Spiel gegen Keymer gemacht hat, siehst du hier: