Tödlicher Einsatz: Polizei schießt auf bewaffneten Mann

In Mannheim hat die Polizei einen mit einem Messer bewaffneten Mann erschossen. Zuvor hatte er den Notruf gewählt.

Bei dem Anruf gab der 49-Jährige an, ein Verbrechen begangen zu haben, so das Landeskriminalamt (LKA) und die Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung. Als drei Polizisten bei dem Mann im Mannheimer Stadtteil Schönau ankamen, habe er die Beamten mit einem Messer bedroht, heißt es. Daraufhin schossen die Polizisten auf den Mann, so das LKA weiter. Der Mann starb demnach später im Krankenhaus.

Tödlicher Polizeieinsatz in Mannheim: Videos im Netz gehen um

Zu den Hintergründen ist bisher nichts bekannt. Die Polizei schreibt, dass Zeugen Videos aufgenommen haben und bittet darum, sie beim Hinweisportal der Polizei hochzuladen. Es geht außerdem mindestens ein Video im Netz um, das vermutlich die Situation zeigt. Zu sehen ist ein Mann mit nacktem Oberkörper vor drei Polizeibeamten. Sie rufen, dass der Mann das Messer weglegen soll. Als er auf die Polizisten zugeht, schießen sie vier Mal auf ihn. Das deckt sich mit Aussagen von Anwohnern. Das LKA will ermitteln, ob es gerechtfertigt war, dass die Polizisten geschossen haben.

Wann darf die Polizei in BW schießen? Polizistinnen und Polizisten dürfen in Baden-Württemberg ihre Dienstwaffe nur als äußerstes Mittel einsetzen - besonders wenn sie einen tödlichen Schuss abgeben. Da Polizeigesetze Ländersache sind, haben die einzelnen Bundesländer in Deutschland verschiedene Formulierungen. Für BW steht im Polizeigesetz in § 68 Absatz 2: "Ein Schuss, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich wirken wird, ist nur zulässig, wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder der gegenwärtigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrtheit ist."

