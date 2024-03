Pandemie, Hochwasser oder Krieg - junge Menschen sollten besser darauf vorbereitet werden, sagt die Bildungsministerin.

Deshalb fordert Bettina Stark-Watzinger, dass es an Schulen ├ťbungen f├╝r den Katastrophenfall geben sollte. Das sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ziel der sogenannten Zivilschutz├╝bungen soll die Widerstandsf├Ąhigkeit sein. Junge Menschen w├Ąren dann besser auf Krisen vorbereitet.

Katastrophen-├ťbungen in UK ganz normal

In anderen L├Ąndern wie in Gro├čbritannien sind ├ťbungen f├╝r den Katastrophenfall in Schulen ganz normal. Die Bildungsministerin sagte, es muss daf├╝r kein extra Schulfach geben. Aber es sollte Teil des Lerninhalts sein. Ihr geht es auch darum, die Sorgen und ├ängste von jungen Menschen ernst zu nehmen.

Das sind die Reaktionen auf den Vorschlag

Der Deutsche Lehrerverband findet die Idee gut. Der Pr├Ąsident des Verbands sagte der "Bild am Sonntag", seit dem Ukraine-Krieg gebe es ein neues Bewusstsein f├╝r milit├Ąrische Bedrohungen. Damit m├╝sse man sich auch in der Schule besch├Ąftigen. Kritik gab es von einigen Bildungsministern der Bundesl├Ąnder: Stefanie Hubig aus Rheinland-Pfalz sagte, in ihrem Bundesland w├╝rde an den Schulen schon genug daf├╝r getan. Ihre schleswig-holsteinische Kollegin Karin Prien findet, dass man Kindern und Jugendlichen keine Angst machen sollte.