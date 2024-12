Rapper Gaboro erschossen: Geht jetzt ein Video davon viral?

In Schweden ist offenbar erneut ein Rapper getötet worden. Jetzt wird vor einem Video gewarnt, das die Tat zeigen soll.

Das Video wird auf TikTok, X & Co verbreitet. Es soll laut Medienberichten zeigen, wie Rapper Gaboro auf einem Parkplatz regelrecht hingerichtet wird. Man sieht, wie eine Person, die alles aus der Ego-Perspektive filmt, einen Mann verfolgt und mehrfach auf ihn schießt.

💡 Wir haben uns das Video angeschaut und ganz bewusst dagegen entschieden, es hier einzubauen.

Rapper Gaboro getötet: Das ist bekannt!

Ob das Video echt ist, ist unklar. Laut Medienberichten soll es sich bei dem Opfer um Gaboro handeln. Die Polizei hat das aber bisher nicht bestätigt.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von gaboro.1

Im Polizeibericht heißt es nur, dass ein etwa 20-jähriger Mann auf einem Parkplatz erschossen wurde. Er sei am Donnerstagabend schwer verletzt am Tatort in der Stadt Norrköping gefunden worden und dann im Krankenhaus gestorben. Zu dem Video sagte die Polizei, es sei Teil der laufenden Ermittlungen.

Nicht zum ersten Mal! Diese Rapper wurden in Schweden getötet

Im Juni wurde der schwedische Rapper C. Gambino bei einem Schusswechsel zwischen Bandenmitgliedern in einem Parkhaus in Göteborg getötet. Im Oktober 2021 wurde Rapper Einer erschossen. Auch diese Tat stand im Zusammenhang mit der Bandenkriminalität.

In Schweden gibt es immer wieder Zwischenfälle mit kriminellen Gangs. Im Streit um die Kontrolle über den Drogen- und Waffenhandel, kommt es regelmäßig zu Schießereien und Explosionen.

