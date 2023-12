Offiziell: Selena Gomez und Benny Blanco sind ein Paar

Selena hat auf Insta ihre Beziehung zu Musikproduzent Benny Blanco bestätigt. Von vielen Fans gibt es heftigen Hate.

Unter einem Instapost einer Fanseite, der sie und Blanco eng umschlungen zeigt, kommentierte Selena: "Er ist mein absolutes Ein und Alles in meinem Herzen." Außerdem postete sie in ihrer Story ein Bild, das die beiden beim Kuscheln zeigt. Wenig später folgte dann ein Bild von einem Ring an ihrem Finger mit dem Buchstaben "B". Wie lange die beiden schon ein Couple sind, ist unklar.

Selena Gomez und Benny Blanco ein Paar: Beef auf Social Media

Einige Fans scheinen die Beziehung überhaupt nicht zu feiern. Unter einem Post der Insta-Seite "Popfactions" gibt es heftigen Hate. Manche finden, dass Selena jemanden verdient hat, der attraktiver ist. Andere Fans sind sich unsicher, ob ein Buddy von ihrem Ex-Freund Justin Bieber die beste Wahl für sie ist. Auch auf der Insta-Seite von Benny Blanco gibt es viele kritische Kommis.

Und Selena? Die reagiert auf viele Kommis und verteidigt ihren Freund. Sie schreibt zum Beispiel: "Warum ist er dann das Beste, was mir je passiert ist". Teilweise legt sich Selena sogar mit den Usern an.

Ihre Reaktionen kannst du hier checken:

Wer ist Benny Blanco?

Der 35-Jährige ist Musikproduzent und Songwriter. Gemeinsam haben er und Selena zuletzt an ihrem Song "Single Soon" gearbeitet. Aber: Blanco hat auch schon mit dem Ex von Selena, Justin Bieber, zusammengearbeitet. 2020 veröffentlichte er mit Bieber die Single "Lonely".

