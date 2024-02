Temu & Shein: SO viele Pakete verschicken sie wirklich

Die chinesischen Online-Shops Temu und Shein wachsen rasant. Sie füllen aktuell pro Tag hundert Frachtflugzeuge in die USA und nach Europa.

Mal schnell richtig viele Klamotten, Technik oder Interior für wenig Geld bestellen? Dafür benutzen viele Leute inzwischen Online-Shops wie Temu und Shein. Und weil das so viele machen, sorgen die zwei Shops unter anderem für Engpässe im weltweiten Lufttransport und treiben die Frachtraten auf Rekordhöhe. So werden momentan rund 600.000 Pakete täglich in die USA und schätzungsweise 400.000 Pakete nach Deutschland verschickt.

"Die Wahrheit über Temu" checkst du bei MrWissen2go:

So viele Pakete - wie geht das überhaupt?

Das, was Temu und Shein machen, nennt sich Dropshipping. Das bedeutet, die Shops arbeiten ohne Logistikzentren oder Zwischenhändler an anderen Standorten und verschicken so direkt vom Hersteller nach Berlin, New York oder Rio de Janeiro - direkt vor die Haustür. So sparen sie Kosten ein, was sich unter anderem auf die günstigen Preise auswirkt. Günstig sind die Waren auch, weil die Firmen darauf achten, alles unterhalb der jeweiligen Zollgrenzen der Länder zu verpacken. Das kann auch mal heißen, dass ein Produkt komplett zerlegt in vielen einzelnen Paketen ankommt.

Bei Temu oder Shein günstig shoppen klingt vielleicht nach einer guten Idee - ist es aber oft nicht. Warum checkst du hier: