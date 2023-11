Shirin David und Helene Fischer: Es wird passieren!

Die beiden Musikstars werden zusammen auftreten. Welchen Song die beiden performen werden, erfährst du hier.

Nächsten Samstag werden Deutschrap und Schlager bei "Wetten, dass...?" aufeinandertreffen. Der Anlass ist das zehnjährige Jubiläum von Helene Fischers Song "Atemlos". Diesen werden Shirin und die Schlagersängerin gemeinsam in einer neuen Version auf die Bühne bringen.

Helene Fischer und Shirin David: Wo kann ich die Perfomance sehen?

Die Sendung läuft am 25. November um 20:15 Uhr im ZDF. Wann genau der Auftritt von Shirin und Helene sein wird, ist unklar. Nice to know: Die Ausgabe aus Offenburg wird die Abschiedssendung von Thomas Gottschalk sein. Der 73-Jährige hört nach der Show als "Wetten, dass...? Moderator auf.

Was sonst noch bei Shirin geht: