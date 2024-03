Vor Netflix-Doku: Shirin David droppt Insights

Bald soll es eine Doku über Shirin David bei Netflix geben. Schon jetzt erzählt sie von ihren Struggles.

Die Rapperin sagte bei einem Event in Berlin: "Es war eine neue Erfahrung, ein Team so nahe an mich heranzulassen, auch an meine Familie." In der Doku soll viel Privates von Shirin zu sehen sein. Schon jetzt droppt sie eine Message an alle: Sie habe sich im Leben oft verunsichert gefühlt dabei, Entscheidungen zu treffen. Das sei aber nicht nötig:

Das Wichtigste ist, dass man sich selbst vertrauen darf.

Wann genau die Doku-Serie kommen soll, steht noch nicht fest.

