Simon Desue und Enisa Bukvic haben sich erst vor f├╝nf Monaten verlobt. Die Trennungs-News hat Enisa auf Insta gedropt.

Die Ex-Kandidatin von Germany's Next Topmodel hat dort am Montagabend in ihrer Story Folgendes geschrieben:

Ich m├Âchte mitteilen, dass meine Verlobung mit Simon aufgel├Âst ist und wir nicht l├Ąnger zusammen sind. Bitte respektiert meine Privatsph├Ąre in dieser Angelegenheit, w├Ąhrend ich dieses Kapitel in meinem Leben abschlie├če. Danke guys.

Simon hat sich zu der Trennung noch nicht ge├Ąu├čert und auch Enisa nennt in ihrem Post keine Gr├╝nde.┬áDie beiden waren sieben Jahre zusammen.