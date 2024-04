So könnte das Abtreibungsrecht geändert werden

Eine Expertenkommission empfiehlt der Bundesregierung, Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche zu erlauben. Laut Medienberichten wurden die aktuellen Abtreibungsregelungen geprüft. Sie seien nicht passend, heißt es in einem Bericht, der dem "Spiegel" vorliegt. Die finalen Ergebnisse sollen am 15. April vorgestellt werden. Abtreibungen in der Spätschwangerschaftswoche, also wenn der Fötus lebensfähig wird, sollen aber weiterhin strafbar bleiben.