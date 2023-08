Festnahme! Offizier soll für Russland spioniert haben

Der beschuldigte Mann soll Russland Infos gegeben haben, die er durch seinen Job bekommen hat. Hier erfährst du mehr.

Thomas H. wurde am Mittwoch in Koblenz festgenommen. Er hat beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr gearbeitet. Die Behörde kümmert sich unter anderem um die Ausstattung der Bundeswehr.

Beschuldigter soll Kontakt zu Russland gesucht haben

Die Bundesanwaltschaft hat gesagt, dass sich Thomas H. einige Male bei der russischen Botschaft in Berlin gemeldet hat. Der Botschaft soll er angeboten haben, zusammen zu arbeiten. Einmal soll er dabei Infos aus seinem Job weitergegeben haben, die ein russischer Geheimdienst bekommen sollte.

Untersuchungshaft für Offizier

Der mutmaßliche Spion sitzt jetzt erst mal in U-Haft. Nice to know: Welche Infos genau er an Russland weitergegeben haben soll, sagte die Bundesanwaltschaft nicht.