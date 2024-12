"Squid Game"-Macher mit RAT für Eltern

Der Macher der Netflix-Serie "Squid Game", Hwang Dong-hyuk, stellt vor dem Start der zweiten Staffel klar: Das ist keine Serie für Kinder!

Kurz nach dem "Squid Game" zum Serienhit wurde machten Berichte die Runde wo das Spiel aus der Serie in mehreren Ländern nachgeahmt wurde. In den Schulpausen haben die Kids die Serie nachgespielt und die Verlierer haben Ohrfeigen bekommen. Vor allem in Deutschland und UK warnten Schulen und Lehrerverbände vor der Serie. Gegenüber der deutschen Presse-Agentur erklärte Hwang warum er über die Berichte schockiert war:

Ich hätte nicht damit gerechnet, dass auch Kinder und Jugendliche die Serie schauen. Das hat mich schockiert und mir Sorge bereitet.

"Squid Game": "Keine Serie für Kinder"

Eigentlich steht die Gewalt in der Serie symbolisch für eine Gesellschaftskritik. Die Brutalität stehe für eine kapitalistische Gesellschaft, die Verlierer mit ihren Sorgen allein lasse, so Hwang. Aufgrund der schwierigen Thematik sollten Eltern mit ihren Kindern ins Gespräch gehen und zeigen, dass die Serie nicht für Kinder gedacht ist.

In "Squid Game" müssen verschuldete Erwachsene an Kinderspielen teilnehmen. Doch wer verliert, wird direkt getötet. Am zweiten Weihnachtsfeiertag soll die zweite Staffel auf Netflix starten. Der Streamingdienst empfiehlt die sieben Folgen ab 16 Jahren.