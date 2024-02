Squid Game: Das sind die ersten Bilder aus Staffel 2!

Die neue Staffel von Squid Game kommt dieses Jahr. Jetzt gibts neue Infos dazu.

Netflix hat Bilder und auch einen Video-Ausschnitt veröffentlicht. Auf den Fotos sind vier Szenen zu sehen. Sie zeigen, was sich in Sachen Besetzung bei Squid Game ändert und was nicht:

Lee Jung-jae wird wieder als Hauptfigur Gi-hun dabei sein.

Der Frontmann taucht auch wieder auf und wird weiterhin von Lee Byung-hun gespielt.

Auch der Spielanwerber ist noch dabei. Gespielt wird er von Gong Yoo.

Es wird einen neuen Charakter geben. Park Gyu-young übernimmt eine noch unbekannte Rolle. Bekannt wurde sie durch die Netflix-Serie "Sweet Home".

FIRST LOOK IMAGES. SQUID GAME SEASON 2. Coming 2024. pic.twitter.com/8p6yTnwC3O

Das ist die erste Squid-Game-Szene aus Staffel 2

Es wurde auch ein erstes Video veröffentlicht. Die Szene schließt offenbar direkt an das Ende von Staffel 1 an. Gi-hun sieht am Flughafen, wie der Spieleanwerber mit dem Ohrfeigenspiel versucht, einen neuen Kandidaten zu gewinnen. In dem neuen Video kündigt er am Telefon den Kampf gegen die Organisation hinter den Spielen an.

Introducing the very first look at Season 2 of SQUID GAME. Coming this year. pic.twitter.com/mT80pivKmo

In einem Interview hatte Hauptdarsteller Lee Jung-jae bereits angekündigt, dass seine Rolle und die des Frontmanns "die zentralen Figuren der nächsten Geschichte" sein werden.

Squid Game Staffel 2: Diese Details verrät der Hauptdarsteller

Squid Game: Wann kommt Staffel 2?

Das bleibt trotz der ersten Einblick weiter unklar. Die neuen Folgen von Squid Game werden im Laufe des Jahres kommen. Ein genaues Datum gibt es noch nicht.

"Squid Game": Staffel 2 kommt dieses Jahr! Dauer 0:37 min "Squid Game": Staffel 2 kommt dieses Jahr!

Sofia Vergara zeigt auf TikTok ihre Verwandlung in die berüchtigte Drogendealerin Griselda Blanco: