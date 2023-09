Seltix hat ein Video hochgeladen, in dem er erklärt hat, wie aufwendig er den Fake geplant hat.

Seit August gab es durch verschiedene Clips auf TikTok das Gerücht, dass der Kölner mit über 400.000 Abos Teil der zweiten Staffel sein könnte. Dazu hat Seltix vor knapp zwei Wochen ein Video hochgeladen, in dem er seine angebliche Rolle in der Serie bestätigt. Jetzt ist klar: Alles war fake. Seltix hat den Fake selbst geplant und aufgelöst:

QR-Code oder Spiegelung in der Brille: Seltix hatte Hinweise versteckt

In seinem "Aufklärungsvideo" sagt Seltix, dass er mit dem Fake unter anderem checken wollte, ob die Presse ihm glauben würde. Um die Illusion glaubhaft zu machen, haben er und sein Team neben TikToks auch ein Video mit dem Titel "Ich mache bei Squid Game 2 mit" auf YouTube hochgeladen.

Darin hat Seltix einige Hinweise auf den Fake eingebaut. Zum Beispiel ist dort auf einem Dokument ein QR-Code zu sehen, der zu einem Video führt. In dem Video sagt ein Kind dann "verarscht, 1. April". Außerdem soll sich Seltix in dem Vlog angeblich bei den Dreharbeiten in Südkorea befinden. Doch in einer Szene kann man in der Spiegelung seiner Sonnenbrille Gebäude sehen, die für das Land untypisch sind. Spoiler: Die Szene wurde in Köln aufgenommen.

