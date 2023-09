Wegen DIESEM Spiel reichen "Star Wars"-Fans Klage ein!

Sie fühlen sich hintergangen und ziehen jetzt gegen die Spielentwickler Aspyr und Saber vor Gericht.

Die haben das Spiel "Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords" für die Nintendo Switch rausgebracht - auch bekannt als KOTOR 2. Hierfür sollen die Entwickler Werbung für den Download von "neuen Inhalten" gemacht haben.

KOTOR 2: Deshalb klagen "Star Wars"-Fans

Die "neuen Inhalte" hätten mehr Quests, Dialoge und ein überarbeitetes Ende gehabt. Aspyr und Saber sollen den versprochenen DLC (Downloadable Content) aber nicht bereitgestellt haben. Stattdessen wurde das Ganze gecancelt. Alle Fans, die vorab den DLC für KOTOR 2 kauften, haben wohl noch keinen Refund bekommen.

Für viele Fans bleibt KOTOR 2 ein "unfertiges Spiel". Laut ihnen hätte der DLC das Spielerlebnis erst richtig aufgewertet.

