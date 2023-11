Stefanie Giesinger spricht offen über ihre Mental Health

Auf Instagram erklärt Stefanie, wie ihre Panikattacken und Depressionen sie im Alltag einschränken.

Triggerwarnung - Angststörungen Im Text geht es um Angststörungen. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Die ehemalige GNTM-Kandidatin hat in der Vergangenheit schon öfter über ihre mentale Gesundheit gesprochen. Ihr Ziel ist unter anderem zu zeigen, dass psychische Krankheiten auch dann Auswirkungen haben, wenn es jemandem nach außen hin gut geht.

Panikattacke vor einer Preisverleihung

Die Zeitschrift Glamour hat das Model mit dem "Woman of the Year"-Award ausgezeichnet. In einem Video in ihrer Instagram-Story zeigt sie sich in einer sehr verletzlichen Situation - sie sagt, dass sie das viel Mut kostet hat: Vor der Preisverleihung haben sie Angstzustände und Panikattacken geplagt.

Ich musste alle Pläne absagen. Ich bin so genervt davon, dass ich nicht funktioniere. Angstzustände sind etwas, das mich schon seit einer Weile plagt. Es ist wirklich nervig. Und ich hoffe, dass es wieder weggeht.

Stefanie zeigt ihr "wahres Ich"

In einem Video in ihrer Story sieht man das Model weinen. Sie erklärt, sie wisse, dass es "super komisch" sei, sich beim Weinen zu filmen. Sie wolle aber ihr "wahres Ich" zeigen. Ihr falle es zwar nicht leicht, so offen über ihre mentalen Probleme zu sprechen, aber:

Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich sagen kann, dass es ok ist, nicht ok zu sein, sogar in Momenten, in denen man glücklich sein sollte.

Hier bekommst du Hilfe Falls es dir psychisch gerade nicht gut geht und du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich anonym an diese Kontakte wenden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 , online kannst du auch chatten.

oder , online kannst du auch chatten. Nummer gegen Kummer: 116 111

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen. Der psychiatrische Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 116 117 erreichbar.

