Nächstes YouTube-Drama unlocked: Dieses Mal geht es um Simon Unge und seine Ex-Freundin Rachel. Die Infos gibt es hier.

Simon Unge hat sich für eine unbestimmte Zeit von Social Media verabschiedet. Zuvor haben er und seine Ex-Freundin Rachel einander öffentlich Vorwürfe gemacht. Er hat sich jetzt via X bei ihr entschuldigt und sagt, dass er an sich arbeiten will. Dafür habe er vor in Therapie zu gehen. Wie kam es dazu? Hier der Überblick:

Angefangen hat alles mit Vorwürfen von Unge, dass ihm drei Frauen das Leben zur Hölle machen würden - eine davon seine Ex Rachel.

Seine Ex Rachel hat sich daraufhin öffentlich in einem Video geäußert und macht ihm Vorwürfe.

Auf diese Vorwürfe hat Unge mit mehreren Tweets und einem Video-Statement reagiert. Er stellt klar: " Nicht alles ist gelogen ", aber es gebe "massive Übertreibung".

", aber es gebe "massive Übertreibung". Vieles habe einen "wahren Kern", sei aber sehr ausgeschmückt worden.

Das ist ein Teil von Rachels Vorwürfen und Unges Antworten darauf:

Distanz und Isolation

Rachel sagt: Nachdem sie zu Unge gezogen sei, habe er Nächte lang durchgezockt, sie alleine gelassen und sei wütend geworden, wenn sie mit ihrer Familie gesprochen habe. Er soll sie auch viel angeschrien haben.

Unge antwortet nicht direkt auf den Vorwurf, aber er räumt ein: Er habe viele Fehler gemacht und sich "asozial" verhalten. Es soll emotionale und psychische Gewalt gegeben haben in der Beziehung. Sie hätten sich gegenseitig beleidigt und fertig gemacht.

Rassistische Witze auf ihre Kosten

Rachel behauptet, dass er sie immer "fast schon vorgestellt" hat mit den Worten: "Ratet mal, wo sie herkommt." Und dann soll er Witze auf ihre Kosten gemacht haben: "Geshoppt. Aus Thailand. 20 Euro. Aus dem Katalog." Sie meinte, dass sie nichts dazu gesagt hat, um ihn nicht vor den Kopf zu stoßen. Nach einigen Malen soll sie es dann angesprochen haben.

Unge sagt dazu, dass es stimmt. Er habe Scherze auf ihre Kosten vor anderen gemacht. Doch weil sie nichts gesagt hat und darüber mitgelacht hat, ging er davon aus, dass es okay ist. Es sei dennoch nicht korrekt von ihm gewesen, solche Jokes zu machen - das räumt Unge ein.

Tierquälerei

Rachel sagt: Unge soll ihren Kater misshandelt haben, indem er ihn immer wieder anschrie, wenn er aus Angst gefaucht hat. Außerdem soll er unter anderem mit Schuhen und Möbeln nach dem Tier geworfen haben.

Unge antwortet: Der Kater soll schon damals bei der Mutter von Rachel sehr viel Angst gehabt haben und relativ scheu gewesen sein. Wegen negativer Erfahrungen mit dem Ex-Freund von Rachels Mutter habe er besonders vor Männern Angst gehabt. Das Fauchen vom Kater habe Unge anfangs nichts ausgemacht und ihn lediglich traurig gemacht. Er stellt vorab klar:

Ich habe noch nie eine Katze gequält, geschlagen, getreten oder irgendwas getan, dass die Katze sich unwohl fühlt.

Weiter erklärt Unge, dass er und Rachel sich oft angeschrien hätten, also habe das Tier Streit mitbekommen. Unge habe den Kater auch mal im Streit rausgescheucht. Aber mehr sei nicht gewesen. Er habe keinen Koffer nach dem Kater geworfen - vielleicht sei er mal dagegen gelaufen im Streit und es sei im Nachgang so dargestellt worden, sagt er.

Wer denkt, ich hätte ihre Katze so behandelt wie sie es darstellt, liegt falsch. [...] Solche Dinge möchte ich mir nicht unterstellen lassen.

