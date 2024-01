HoneyPuu wurde von DIESEM US-Rapper angeschrieben

Tyga ist in die DMs von HoneyPuu geslidet. Die Streamerin hat auf X einen Screenshot von seiner Nachricht gepostet.

Mit einem einfach "Hi" hofft der Rapper anscheinend auf eine Antwort von Isa. Tyga hat ihr die Nachricht im Oktober letztes Jahr geschickt. Ob sie ihm mittlerweile zurück geschrieben hat, ist nicht klar. Auf X schreibt sie: "Was sehe ich hier" zu dem Screenshot.

Was sehe ich hier pic.twitter.com/mi35LXa6UV

Unter ihrem Post hat einer die Vermutung, dass Tyga HoneyPuu nur fragen will, ob er auch auf den Minecraft-Server darf, auf dem aktuell Monte, Eli und Co. miteinander zocken. Eli hat so darauf reagiert:

Der nächste der an meine Kaktusfarm will…

"Der Bruder ist überall": Tyga schreibt wohl öfters Frauen auf Instagram

Auch wenn es sein kann, dass Isa nur einen Joke macht und der Screenshot fake ist: Es wäre nicht das erste Mal, dass Tyga in die DMs bekannter Frauen aus Deutschland slidet. So soll er zum Beispiel mal Auge auf Shirin David gemacht haben.

Gibt es eigentlich eine Frau, die Tyga noch nie angeschrieben hat?

Der OG Obergeier hat zugeschlagen

HoneyPuu ist wieder Single!