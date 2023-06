"Street Fighter 6" ist da - und die Gaming-Szene feiert das neue Spiel ab. Mehr dazu checkst du hier.

Das Spielprinzip ist seit dem Beginn der "Street Fighter"-Reihe gleich: Zwei Kämpfer stehen in der Arena und versuchen, den jeweils anderen zu besiegen. Ganze sieben Jahre hat es gedauert, bis nach dem fünften Teil nun "Street Fighter 6" an den Start geht. SF5 wurde damals von vielen Gamern kritisiert - unter anderem wegen einem schlechten Online-Modus und wenigen Singleplayer-Features. Wird jetzt alles besser?

In "Street Fighter 6" gibt es unter anderem

eine verbesserte Grafik,

ein zweites Outfit für jede Spielfigur,

einen Story-Modus, den du alleine spielen kannst und

eine Open-World-Modus mit dem Namen "World Tour": Dort kannst du einen eigenen Kämpfer erstellen und dich durch die fiktive Stadt Metro City schlagen.

Gute Bewertungen für "Street Fighter 6"

Das neue Spiel scheint bei den Gamerinnen und Gamern gut anzukommen: Auf mehreren Kritik-Seiten wird "Street Fighter 6" abgefeiert. Zum Beispiel bei "OpenCritic": Dort hat SF6 aktuell einen Score von 92 Punkten und ganze 98 Prozent der Kritiker würden das Game weiterempfehlen. Damit liegt SF6 aktuell auf Platz drei der Hall of Fame 2023 - hinter "Resident Evil 4" (92 Punkte) und "The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom" (96 Punkte). Ein User schreibt:

Street Fighter 6 macht die Fehler seines Vorgängers wieder gut und bringt die berühmte Kampfspiel-Franchise mit voller Wucht in die moderne Ära.

SF6 kannst du auf PC, PlayStation (4 und 5) sowie Xbox (Series X und S) zocken.

Hier kannst du dir den finalen Trailer zum Game anschauen:

