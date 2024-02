Streich: Keiner will, dass jemand den Ball dem Gegner in die Füße spielt

Im Derby gegen den VfB Stuttgart wird der SC Freiburg in einer ungewohnten Trikotfarbe auflaufe - in weiß. Das liegt daran, dass der Gegner VfB Stuttgart in grün spielen wird. Dadurch könnten Spieler mit Rot-Grün-Schwäche Probleme bekommen.