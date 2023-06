IKEA, H&M, Kaufland: HIER ruft Verdi zu Warnstreiks auf

Wenn du am Brückentag einkaufen oder shoppen gehen willst, könntest du in RLP und BW auf ein paar Probleme stoßen.

Der Grund: Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zum Streik aufgerufen. Darum musst du in einigen Geschäften in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg mit leeren Regalen, weniger Service und langen Warteschlangen an den Kassen rechnen.

Diese Geschäfte sind vom Warnstreik in RLP betroffen:

IKEA in Koblenz und Kaiserslautern

Smyth Toys in Koblenz

H&M in Mainz, Worms, Ludwigshafen und Kaiserslautern

Kaufland in Landstuhl, Kaiserslautern, Grünstadt und Alzey

Primark in Kaiserslautern

In Baden-Württemberg ruft Verdi in Stuttgart und Umgebung, Reutlingen, Göppingen, Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe-Pforzheim, Ulm, Freiburg und Konstanz zum Streik auf. Betroffen sind dort ebenfalls Kaufland, H&M, IKEA und Primark, aber auch Galeria Karstadt Kaufhof, Obi und Edeka.

Warum ruft Verdi wieder zum Streik auf?

Mit dem erneuten Streik im Handel fordert Verdi, dass alle Angestellten 2,50 Euro mehr pro Stunde bekommen. Auch Azubis sollen pro Ausbildungsjahr mehr Geld verdienen - nämlich 250 Euro. Die Tarifverträge sollen zwölf Monate laufen. Grund für die Forderungen sind die gestiegenen Lebensunterhaltungskosten.

Zuletzt streikte der Einzel- und Großhandel im Mai: