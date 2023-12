Penisbrüche und Weihnachten: Es gibt einen Zusammenhang! 🍆🎄

Das zeigt eine neue Studie. Warum in der Weihnachtszeit die meisten Penisbr├╝che passieren, erf├Ąhrst du hier.

Untersuchungen von Fachleuten der Uniklinik M├╝nchen haben ergeben, dass Penisbr├╝che in Deutschland generell eher an Wochenenden als an Wochentagen passieren. Besonders "gef├Ąhrlich" sind offenbar die Weihnachtstage: Laut den Untersuchungen wurden in den letzten Jahren die meisten Vorf├Ąlle zwischen dem 24. und 26. Dezember gemeldet.

Warum?

Die Fachleute glauben: Weil an Weihnachten sehr viele Menschen frei haben, gibt es in dieser Zeit mehr Sex - und mehr Penisbrüche. 

­čĺí Nice to know: Die Forschenden haben noch mehr Zahlen ver├Âffentlicht. Das Durchschnittsalter f├╝r Menschen mit Penisfraktur liegt bei 42 Jahren.

Was passiert bei einem Penisbruch?

Auch wenn von Bruch die Rede ist, stimmt das nicht ganz. Eigentlich ist es eher ein Riss, der im Penis entsteht. Knickt das gute St├╝ck pl├Âtzlich ab, werden das Bindegewebe und die Schwellk├Ârper besch├Ądigt. Sollte es zu einem Penisbruch kommen, h├Ârt man das meistens: Es gibt ein lautes Knacken.

Ein Penisbruch ist schmerzhaft und muss behandelt werden. Je langer man(n) wartet, desto gr├Â├čer ist das Risiko, dass langfristige Sch├Ąden wie Erektionsst├Ârungen bleiben. Wird der Bruch aber richtig behandelt, ist nach ungef├Ąhr sechs Wochen wieder alles in Ordnung.

Was war der krasseste Penis-Fail im Jahr 2023. IShowSpeed ist auf jeden Fall im Rennen: