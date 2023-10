Der Grund war wohl eine "vermeintliche Bedrohungslage". Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.

Am Sonntagmittag hat die Polizei in Stuttgart den gesamten Hauptbahnhof geräumt. Dem SWR wurde bestätigt, dass es möglicherweise eine "Bedrohungslage" gab. Wenige Zeit später kam aber die Entwarnung: Der Hauptbahnhof konnte wieder freigegeben werden. Per Notruf kam laut Polizei eine Drohung rein, die sich anscheinend als Fake rausgestellt hat:

Die Bedrohungslage hat sich als nicht real erwiesen.

Geräumter Hauptbahnhof Stuttgart: Fahren die Züge wieder?

Laut dem SWR fuhren die Fernzüge kurzzeitig nicht. Mittlerweile soll der Zugverkehr aber wieder ganz normal laufen.

