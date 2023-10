Diese Männer haben die Entführung eines Zehnjährigen verhindert!

Ein Mann wollte in Böblingen offenbar ein Kind entführen. Aber: Bauarbeiter kamen dem Jungen zur Hilfe.

Die drei hatten am Mittwochmorgen auf ihrer Baustelle im Böblinger Industriegebiet Hilfeschreie gehört. Zuerst hatte jemand aus einem Haus gerufen: "Bitte lassen Sie das Kind in Ruhe". Dann hörten die Männer auch die Schreie von zwei Jungen.

So retteten die drei Männer den Zehnjährigen

Bauarbeiter Zeki kletterte also aus der drei Meter tiefen Baugrube und sah, wie einer der Jungen wegrannte. Außerdem bemerkte er, wie an einem Transporter mit abgeklebten Fensterscheiben der Kofferraum geschlossen wurde. Er rannte sofort hin und fand im Auto einen zehnjährigen Jungen, der sagte: "Bitte hilf mir!"

Das machte Zeki dann auch: Er befreite das Kind aus dem Auto. Dann hielt er zusammen mit seinem Kollegen Dragan den mutmaßlichen Entführer fest, bis die Polizei kam. Damit der Mann wirklich nicht entkommen konnte, versperrten die Bauarbeiter auch den Fluchtweg. Dusko hatte seinen Bagger so vor das Auto geparkt, dass der Mann nicht mehr damit wegfahren konnte.

Hier erzählt Zeki von der Rettungsaktion:

Zusammenhang mit Fall in Donaueschingen?

Der mutmaßliche Entführer wurde von der Polizei mitgenommen. Er ist jetzt in einem psychiatrischen Krankenhaus. Gegen ihn wird weiter ermittelt.

Es wird außerdem geprüft, ob es einen Zusammenhang mit einem weiteren Fall gibt. Am Montag hat ein bisher unbekannter Täter versucht, eine Achtjährige in Donaueschingen im Schwarzwald in sein Auto zu locken. Das Mädchen ging aber nicht darauf ein und erzählte seinen Eltern von dem Vorfall. Die informierten dann die Polizei.

