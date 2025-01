WTF?! Hund findet auf Gassirunde menschlichen Finger 🤯

Stell dir vor, du bist mit deinem Hund drau├čen und pl├Âtzlich schleppt er einen Finger an. Wie w├╝rdest du reagieren?

Die Story h├Ârt sich an wie aus einem Horrorfilm, ist aber so am Vormittag des Neujahrstages in Stuttgart passiert.

Laut Polizei war es der Hund einer 54-j├Ąhrigen Frau, der den abgetrennten Finger beim Gassigehen gefunden hat.

beim Gassigehen gefunden hat. Die Frau erz├Ąhlte dem SWR, dass ihr Hund pl├Âtzlich laut gebellt hat und sehr aufgeregt war. Daraufhin habe sie den Finger auf dem Gehweg entdeckt.

Sie reagierte sofort und verst├Ąndigte die Polizei. Die Beamten sicherten das K├Ârperteil und brachten es in ein Krankenhaus.

Hund macht gruseligen Fund in Stuttgart: Wem geh├Ârt der Finger?

Die Polizei hat gesagt, dass es sich offenbar um den Finger eines 33-J├Ąhrigen handelt. Er soll ihn an Silvester durch die falsche Handhabung eines B├Âllers verloren haben. Der Mann wurde noch in der Silvesternacht im Krankenhaus behandelt. Den Finger nachtr├Ąglich noch anzun├Ąhen, sei in diesem Fall nicht m├Âglich gewesen, sagte eine Krankenhaussprecherin auf SWR-Nachfrage.

