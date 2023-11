In Stuttgart gab es einen Streit zwischen jungen Männern. Sie sollen Messer und einen Schlagstock dabei gehabt haben.

Bei der Auseinandersetzung am Freitagabend wurden vier Leute verletzt. Zwei von ihnen wurden nach Angaben der Polizei mit einem Messer verletzt. Einer hat eine Verletzung im Gesicht durch einen Schlagstock. Die vier wurden ins Krankenhaus gebracht. Sie sind alle zwischen 17 und 18 Jahren alt.

Das ist bekannt!

Laut Polizei haben die Männer sich am Freitagabend kurz nach 20 Uhr am Mailänder Platz in der Nähe der Stuttgarter Stadtbibliothek gestritten. Warum, ist noch unklar. Die am Streit beteiligten Leute sind abgehauen. Sie flüchteten in verschiedene Richtungen.

Später entdeckte die Polizei mehrere mutmaßliche Beteiligte in der Nähe des Tatorts und in der Innenstadt. Die Ermittlungen laufen jetzt.

Zeugen gesucht!

Wer etwas gesehen oder andere Infos hat, die für die Ermittlungen wichtig sein könnten, soll sich bei der Polizei melden. Das geht unter der Telefonnummer: 0711/89905778

