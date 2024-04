Roma‐Tag‐Festival 2024: Hier gehts los

Im Theater am Olgaeck finden Veranstaltungen statt, um Sinti und Roma über den Roma-Tag hinaus sichtbar zu machen.

Das Fest findet beim Theater am Olgaeck statt und geht noch bis zum 21. April. Es soll ein Ort des Austauschs sein. Mit Workshops, Gedichten, Musik und Diskussionen soll auf die aktuelle Situation von Sinti und Roma aufmerksam gemacht werden. Aber: Auch die Geschichte soll aufgearbeitet werden. Und zwar mit:

Musik

Workshops

Gedichten

Filmen

Diskussionen

Essen

Good to know: Während des Nationalsozialismus in Europa verloren schätzungsweise 500.000 Sinti und Roma durch den Holocaust ihr Leben.

Warum brauchen wir einen Roma-Tag?

Die Ausgrenzung von Roma und Sinti ist ein aktuelles Problem: 2022 ist die Zahl der rassistischen Straftaten gegen Sinti und Roma gestiegen. 143 solcher Straftaten wurden registriert, es wird aber von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen. 2021 waren es noch 109, also 34 weniger. Seit Anfang 2022 gibt es außerdem einen offiziellen Beauftragten der Bundesregierung gegen Antiziganismus, die Diskriminierung von Roma und Sinti.

