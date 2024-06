Unbekannte schlagen Mann in Stephanspassage krankenhausreif

Am Sonntagabend haben Unbekannte einen Mann in Stuttgart schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Vier Unbekannte sollen am späten Sonntagabend einen 43-Jährigen krankenhausreif geschlagen haben. Sie verletzten den Mann dabei so schwer, dass er kurzzeitig nicht ansprechbar gewesen sein soll, so die Polizei. Passiert ist das in der Stephanspassage in Stuttgart.

Ein 58-jähriger Zeuge meldete den Angriff per Notruf. Die Täter flüchteten in Richtung Kronenstraße. Die Polizei fahndete nach den flüchtenden Männern, erwischte sie aber nicht mehr.

Angriff in Stuttgart: Verletzter musste ins Krankenhaus

Rettungssanitäter kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Es gab wohl ein Gerücht, dass es sich bei dem Opfer um einen wehrlosen Obdachlosen gehandelt habe. Gegenüber den Stuttgarter Nachrichten bestätigte die Polizei das nicht: "Der Mann hat einen festen Wohnsitz."

Polizei in Stuttgart sucht nach weiteren Zeugen

Die Täter sollen laut dem Zeugen so aussehen:

Alle sollen etwa 1,80 Meter groß sein und dunkle Haare haben.

sein und haben. Ein Täter hatte wohl lange Haare und trug ein weißes T-Shirt .

und trug ein . Ein weiterer hatte einen weißen Kapuzenpulli und eine schwarze, ärmellose Weste an.

und eine an. Noch einer trug ein dunkles Oberteil.

Wenn du etwas gesehen oder andere Hinweise hast, melde dich unter +4971189903200 bei der Polizei.

