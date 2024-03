Vorwahlen USA: Biden warnt vor Trump

Joe Biden und Donald Trump haben innerhalb ihrer Parteien kaum Konkurrenz.

Aktuell laufen in den USA die Vorwahlen. Am sogenannten "Super Tuesday" konnten Leute ihre Stimme in 15 US-Bundesstaaten für einen Präsidentschaftskandidaten abgeben. Joe Biden und Donald Trump lagen klar vorne:

Laut Rechnungen sei es fast unmöglich, dass ein anderer Politiker bei den Wahlen am 5. November zum Präsidenten gewählt wird.

zum Präsidenten gewählt wird. Donald Trump hat bei den Republikanern in 14 der 15 Bundesstaaten gewonnen.

Laut einer US-amerikanischen Zeitung hat Joe Biden nur in einem Bundesstaat bei den Demokraten verloren.

Insgesamt lag Biden bei den Vorwahlen im Gegensatz zu Trump vorne.

Joe Biden warnt vor Donald Trump

Der aktuelle US-Präsident ist der Meinung, dass Donald Trump die Demokratie in den USA zerstören möchte. Er stellt das amerikanische Volk vor eine klare Entscheidung:

Machen wir weiter Fortschritte oder erlauben wir es Donald Trump, uns zurück in das Chaos, die Spaltung und die Dunkelheit zu ziehen, die seine Zeit im Amt bestimmt haben?

