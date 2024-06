Nach dem Skandal-Video haben die Teilnehmer am Sonntag ein Zeichen gegen Rassismus und Rechtsextremismus gesetzt.

400 bis 500 Menschen sollen sich laut einer Sprecherin an dem Protest in Westerland beteiligt haben. Ein Bündnis von linken Gruppen hatte zu der friedlichen Demonstration am Sonntag aufgerufen.

Wir zeigen klare Kante: Rassismus und rechtsextremes Gedankengut haben keinen Platz auf Sylt. Egal, ob Inselbewohner oder Tourist, wir stehen für eine bunte und lebenswerte Insel.

Nach Video-Skandal: Menschen auf Sylt demonstrieren gegen Rechts Dauer 0:20 min Nach Video-Skandal: Menschen auf Sylt demonstrieren gegen Rechts

TikTok: Mit Humor gegen den Ohrwurm vom rassistischen "Ausländer raus"-Song

Sylt: Demo als Reaktion auf rassistisches Video

Die Proteste seien eine Reaktion auf das virale Video der letzten Woche gewesen. Dort hatten junge Männer und Frauen beim Feiern auf Sylt die rassistischen Parolen "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen" zur Melodie von Gigi D'Agostinos "L’amour toujours" gegrölt.

Sylt war kein Einzelfall: