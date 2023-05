Beef im Netz: t-low leakt Adresse von Fan

Weil dem Rapper ein Tweet nicht in den Kram passt, veröffentlicht er eine private Anschrift... und entschuldigt sich dann doch.

Der Stress mit dem Fan fängt an, als dieser einen alten, eigentlich schon gelöschten Tweet von t-low repostet und dazu schreibt: "Mir fällt nichts mehr zu dem Typ ein". Die Reaktion des Rappers? Er retweetet das Posting, inklusive der privaten Anschrift des Fans. Die findet er über einen Merchkauf von ihm raus. Even worse: Er fordert seine Follower dazu auf, den Fan zu jumpen - also zu überfallen.

tlow veröffentlicht meine Adresse (meine alte btw) und meine Telefonnummer und fordert auf mich zu jumpen, weil ich einen Tweet von ihm reposte und dazu schreibe „mir fällt nichtsmehr zu dem typ ein“ und softblocked mich dann 💀 meine daten hat er weil ich mal merch gekauft habe pic.twitter.com/WmTKkbxVJn

1.000 Euro "Schadensersatz" bei Paypal

Einige fordern, dass der Fan t-low anzeigen sollte. Nachdem dieser aber offenbar Einsicht zeigt und fünf Minuten später schon wieder alle Tweets löscht und sich bei ihm direkt privat entschuldigt, verzichtet er auf eine Anklage. Außerdem gab es wohl 1.000 Euro via Paypal.

t-low zieht sich zurück

Mittlerweile ist der Account von t-low offline, er hatte vorher angekündigt sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen. Er sagt, dass er nur noch sein kommendes Album "Drug Related Lifestyle" raushauen und sich dann "verpissen" will. Das Album droppt am 16. Juni.

Passend zu seinem Albumtitel: