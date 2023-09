Neue "Temptation Island VIP"-Staffel: Geht ER hier fremd?

Im ersten Trailer gibt’s wieder Drama, Drama, Drama. Vor allem eine Szene wirft Fragen auf.

Irgendwer wird auch in der neuen TI-Staffel scheitern. So viel ist klar. Am Ende vom Trailer sagt Moderatorin Lola, dass der Treuetest "definitiv nicht“ bestanden wurde. Um wen es genau geht, ist nicht klar. In einer bestimmten Szene vom Trailer sieht es aber so aus, als würde Lorik von Bachelor in Paradise nachts mit einer Verführerin schlafen. Mehr wissen wir ab dem 03. Oktober. Hier checkst du den ganzen Trailer:

Alle Teilnehmer von "Temptation Island VIP":

Kader Loth und Isi vom "Sommerhaus" 2022

Lorik und Denise von "Bachelor in Paradise" und "Ex On The Beach"

Jana-Marie und Umut von "Bachelor in Paradise"

Mimi und Yannick von "Bachelor in Paradise"

Auch in der aktuellen Staffel "Sommerhaus der Stars" gibt es eine Eskalation nach der anderen: