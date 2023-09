Sommerhaus der Stars: Krasse Drohung in Folge 1!

Die neue Staffel hat gerade erst angefangen, schon gibt es die ersten Eskalationen. Walentina und Can gegen alle?!

Reality-Star Walentina steht im Fokus vom Beef. Vor allem mit Aleks Petrovic gerät sie krass aneinander, weil der sie von einer Party öffentlich ausgeladen haben soll. Sie nennt ihn "Lappen" und auch ihr Freund Can mischt sich in den Streit mit ein.

Walentina legt sich mit eigenem Freund an

Aber auch ihr Verlobter Can bekommt einiges ab. Als er ihr beim ersten Spiel unterstellt, eine Quizfrage sowieso nicht beantworten so können, geht sie auf Angriff. Er will das Haus verlassen und sie haut raus: "Wenn du gehst, mache ich Schluss". Außerdem droht sie, dass sie über ihn auspacken und eine Bombe platzen lassen würde. Am Ende raffen sie sich zusammen und bleiben doch. Also noch mehr Beef incoming. 🤪

Schon vor der Ausstrahlung war klar, dass diese Staffel ein richtiges Trash-Fest wird: