"Textwalker": Wie dein Handy deine Knie kaputt machen kann

Die FH Wien stellte sich die Frage: Laufen wir anders, weil wir Handys in der Hand halten? Scheinbar ja - wie Cowboys.

Die Forschung hat ergeben: Der Körper schaltet ab, wenn du beim Laufen auf dein Handy schaust. Damit du nämlich nicht hinfällst,



werden deine Schritte kürzer,

du läufst breiter,

und dein Gang verlangsamt sich.

So ergibt sich der "Cowboy"-Gang.

Laufen mit und ohne Smartphone - was hat das für Auswirkungen auf deine Knie?

Wenn du ständig so durch die Gegend läufst, könntest du Folgen für deine Gelenke davon tragen. Laut der Studie der FH Wien belasten diese "Cowboy"-Schritte nämlich die Außenseite deines Knies. Dadurch könnte sich eine X-Stellung in den Beinen ergeben. Langfristig kann das deinen Knorpel und deinen Meniskus negativ beeinflussen. Worst-Case-Szenario: die Gelenkerkrankung Arthrose.

So haben die Forscher das herausgefunden:

In ihrer Studie liefen 27 Personen auf einem Laufband umgeben von einer 180-Grad-Leinwand, die eine virtuelle Umgebung darstellen sollte. Die Forscher brachten kleine Marker an den Körpern der Teilnehmer an und hatten Messplatten im Laufband. Dadurch konnten sie die Bewegungen der Gelenke und die Positionen der Füße analysieren.

