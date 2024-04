TikTok-Video geht viral: Das hat Olaf Scholz in seiner Tasche 😲

Seit ein paar Tagen hat Olaf Scholz einen TikTok-Account. Sein "What's in my bag"-Video ist direkt viral gegangen.

Der Kanzler zeigt in dem Video, was er in seiner schwarzen Aktentasche st├Ąndig mit sich rumschleppt. Spoiler: Es ist nichts Spannendes drin! Im Video zieht er Aktenhefter, seine Brille und ein Tablett heraus. Das wars! Nicht mal Kaugummis oder ein Durstl├Âscher verstecken sich in der Tasche des Kanzlers.

Aber offensichtlich interessiert es trotzdem viele User. Denn das Video hat schon 3,2 Millionen Aufrufe.

Warum ist Scholz ├╝berhaupt auf TikTok?

Mit dem TikTok-Account der Bundesregierung will Scholz j├╝ngere Menschen erreichen und ihnen Raum f├╝r Kommentare geben. Das l├Ąuft auch ganz gut, aber vielleicht nicht so, wie der Kanzler sich das w├╝nscht: Viele User hinterlassen negative Kommentare und fordern Olaf Scholz zum Beispiel zum R├╝cktritt auf.

User TL schreibt: "Ist in der Tasche auch der R├╝cktritt vorhanden?"

User Grothi schreibt: "Wie w├Ąrs mit einer Reisetasche? F├╝r den R├╝cktritt."

Aber: Ein Top-Kommentar ist der Wunsch nach einem "Get ready with me" - mit ├╝ber 16k Likes! In den Kommis der Kanzler-Videos wird auch klar, was die Leute wirklich wollen: Die D├Ânerpreisbremse!

Olaf bra mach D├Âner ­čąÖ auf 3ÔéČ ja

Die AfD ist auf TikTok sehr erfolgreich am Start. Da hat die Bundesregierung noch was aufzuholen: