AfD auf TikTok: Darum werden dir die Videos häufiger angezeigt

Auf TikTok hat die AfD in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg mehr Follower als andere Parteien. Woran liegt das?

Nach der "CORRECTIV"-Recherche zum Geheimtreffen von Rechtsextremen, AfD-Politikern und reichen Helfern, fragen sich viele, wie die AfD so viele Stimmen in Umfragen erhalten kann. In Umfragen kommt die Partei in Rheinland-Pfalz auf 17 Prozent und in Baden-Württemberg auf 18 Prozent.

Ein Grund könnte ihre Reichweite auf TikTok sein:

AfD auf TikTok in Rheinland-Pfalz

Ihr TikTok-Account hat rund 61.900 Follower

Der Mainzer Bundestagsabgeordnete und Vize-Landeschef Sebastian Münzenmaier hat 65.800 TikTok-Follower, die seine Videos teilweise über 100.000 mal aufrufen

Die AfD nutzt ihren Account, um, laut eigener Aussage, "direkt mit Bürgern in den Kontakt zu treten"

AfD auf TikTok in Baden-Württemberg

AfD-Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg, Miguel Klauß, hat auf TikTok rund 235.000 Follower und erreicht rund 420.000 Accounts

Er wirbt auf der Plattform für Abschiebungen

Klauß sagte auf die Frage, warum die AfD auf TikTok erfoglreicher als andere Parteien sind: "Die Altparteien reden fünf Minuten, sagen aber nichts. Wir von der AfD haben das besser im Blut."

Die anderen Parteien sind entweder gar nicht oder kaum auf TikTok zu finden.

Das sagen Fachleute zum TikTok-Erfolg der AfD

Der Professor für Kommunikationswissenschaften an der Uni Mainz, Marcus Maurer, sagt: "Klassische Nachrichtenmedien berichten gar nicht und wenn nur sehr negativ über die Partei." Deswegen nutze die AfD Social Media für sich. Maurer will die Rolle von TikTok nicht überbewerten: Der Erfolg der AfD auf TikTok beruhe auf unsachlichen Angriffen und Emotionen. "Das ist sicher nichts, was man der politischen Konkurrenz aus etablierten Parteien raten würde."

Kommunikationswissenschaftler, Wolfgang Schweiger, von der Uni Hohenheim, sagt, gerade weil die AfD eine populistische Partei sei, die mit "Sündenbock-Anschuldigungen" und "simplen Lösungsvorschlägen", arbeite, ist sie laut Schweiger sehr aktiv auf TikTok. "Solche einfachen Botschaften lassen sich über die kurzen Videos einfach sehr, sehr gut verbreiten."

