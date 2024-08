Neue Funktion: TikTok plant Angriff auf Shazam

Singen oder Summen: TikTok stellt mit "Sound Search" ein neues Tool zur Songerkennung vor.

Der Unterschied zu Shazam: TikTok soll die Songs auch erkennen, wenn du sie singst oder summst - das kann Shazam noch nicht. Bei YouTube Music gibt es was ähnliches schon. On top sollen sogar Sounds erkannt werden, die oft in TikToks benutzt werden. Dann werden automatisch auch Videos angezeigt, die diesen Sound oder Song benutzen.

TikTok Sound Search Dauer 0:23 min TikTok Sound Search

Wann kommt die neue TikTok-Funktion nach Deutschland?

Die Funktion wird aktuell in ausgewählten Regionen getestet und ist noch nicht weit verbreitet - wann sie nach Deutschland kommt, ist also noch nicht safe.

Auch bei WhatsApp gibts News: