TikTok-Trend: Big Boobies dank Blütenpollen?

In einigen Videos berichten Creatorinnen, dass sie durch das Essen von Pollen größere Brüste haben. Was ist da dran?

Nach zehn Monaten eine Körbchengröße mehr - behauptet unter anderem die TikTokerin Camila Elle und liefert dazu Vorher-Nachher-Bilder. Der Trend ist inzwischen auch in Deutschland angekommen und verbreitet sich in den sozialen Medien. Diese Userin sagt, sie hätte in sieben Tagen ein Wachstum von fünf Zentimetern festgestellt:

Regen Blütenpollen wirklich das Wachstum der Brüste an?

Hier sind die Hard Facts dazu:



Blütenpollen enthalten fast alle Vitamine, viele Mineralstoffe und Pflanzenstoffe.

Sie enthalten auch Phytoöstrogene, die den Östrogenen im menschlichen Körper stark ähneln.

Das heißt: mehr Östrogene = mehr 🍒?

Theoretisch ja! Aber: Das funktioniert nicht grundsätzlich und nicht bei jeder Person - das sagt zumindest die Wissenschaft. Es gibt aktuell keine Forschung, die die Wirkung bestätigen kann. Dafür gibt es Risiken, die du beachten solltest, falls du auch schon darüber nachgedacht hast, Blütenpollen zu essen:

Du könntest eventuell allergisch auf die Pollen reagieren.

Die Pollen könnten dein Erbgut schädigen und krebserregend wirken.

Was genau hinter dem möglichen Brustkrebs steckt, siehst du hier:

PLUS: Blütenpollen-Hype ist schlecht für Bienen!

Bienen sammeln nämlich täglich Blütenpollen und bringen sie ins Nest zurück. Die Pollen kleben dabei an den Füßen der Bienen. So ernähren sie die Bienenbabys. Doch bei der "Pollenernte" werden die Eingänge in den Bienenstock verengt, sodass die Pollen von den Füßen abgestreift werden. Du nimmst also praktisch den Bienenbabys das Essen weg, wenn du diese Pollen kaufst.

Dazu hat der Imker-TikToker Beesteez ein ausführliches Video gemacht:

