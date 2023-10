TikTok-Trend: "Ich hab ausgegeben, was krieg' ich zurück"

Ein Johnny Depp-Bart und ein sehr expliziter Text - Girls machen auf TikTok jetzt einen auf "Alphamann".

Mit der Quote „15 sek Filter drauf und verbiete dir gleich ins Freibad zu gehen und geh dann selber“ ging dieses Video steil:

Das Original ist btw "Von Gebüsch" von Traube Minze Tayfun. Sieht funny aus - aber es kommt auch die Problematik raus. Ein Partner, der dir verbietet, ins Freibad oder in den Club zu gehen, oder die "was krieg' ich zurück"-Line scheinen in den Kommis tatsächlich Thema zu sein. Das hier von misogynem Verhalten die Rede ist, wird nicht immer klar gesagt. Trotzdem macht der Trend genau darauf aufmerksam: Einfach den Männern mal den Spiegel vorhalten.

Tiktoker wie "wastarasagt" exposen "toxisches Verhalten"

Ob der Track wirklich ernst gemeint ist, wissen wir nicht. Aber TikTok zeigt, dass es sehr viel Misogynie und toxisches Verhalten im Netz gibt. Tara stiched und exposed diese:

Ayliva's Track "Hässlich" ging durch die Decke, warum Eli den Track nervt, erfährst du hier: